В Дании сочли интерес Трампа к покупке Гренландии неправдоподобной шуткой

СТОКГОЛЬМ, 16 августа. /ТАСС/. Датские политики расценили сообщение об интересе президента США Дональда Трампа к покупке Гренландии - автономии в составе королевства - как неправдоподобную шутку. Соответствующую позицию экс-члены правительства Дании изложили в пятницу на своих страницах в Twitter.

"Это, должно быть, первоапрельская шутка - но совсем не в сезон!" - написал бывший премьер-министр Ларс Лёкке Расмуссен.

"Трамп покупает Гренландию?! Надеюсь, шутка, но в остальном ужасная мысль с риском милитаризации Гренландии и меньшей независимости гренландского народа - помимо большой потери для Дании", - считает экс-министр иностранных дел Мартин Лидегор.

"Н-да. Но я думаю, что мы сохраним наши 370 млн баррелей земли" - отметил бывший министр развития Сорен Пинд.

Как сообщила в четверг газета The Wall Street Journal, Трамп, который 2-3 сентября приедет с официальным визитом в Данию, в разговорах со своими помощниками интересовался тем, следует ли США попытаться купить Гренландию. Как следует из публикации, "некоторые из его советников поддержали идею", они сказали, что этот шаг мог бы быть экономически целесообразным. Другие представители окружения американского лидера выразили уверенность, что такая инициатива никогда не могла бы увенчаться успехом. По сведениям газеты, в свете вопросов Трампа его советники обсуждали, в частности, может ли Вашингтон путем приобретения Гренландии "расширить свое военное присутствие в Арктике".

Как говорится в материале, Трамп в прошлом году обратил внимание своих приближенных на то, что Дания якобы испытывает финансовые трудности из-за того, что в состав королевства входит Гренландия. Американский лидер тогда также спросил советников, полагают ли они, что Вашингтону следует попытаться приобрести данную территорию.