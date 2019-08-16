СМИ: Пакистан выразил протест Индии в связи с перестрелкой в Кашмире

МОСКВА, 16 августа. /ТАСС/. Пакистан выразил протест Индии в связи с нарушением условий соглашения о прекращении огня на линии контроля в Кашмире. Об этом в пятницу сообщает телеканал Geo.tv.

По его данным, глава департамента Южной Азии МИД Пакистана Мухаммад Файсал вызвал временного поверенного в делах посольства Индии в Исламабаде Гаурава Ахлувалиа, чтобы выразить решительный протест в связи с перестрелкой в Кашмире.

В четверг пакистанская армия сообщила, что по меньшей мере пятеро индийских солдат и трое пакистанских военных были убиты в ходе перестрелки в спорном Кашмире на линии контроля, разделяющей эту территорию. Вооруженные силы Индии опровергли сообщения о гибели своих военнослужащих, назвав данные утверждения "выдуманными".

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.