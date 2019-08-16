На Украине закрыли дело против Гройсмана о злоупотреблении властью

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) закрыло уголовное дело о злоупотреблении властью в отношении премьер-министра Владимира Гройсмана. Об этом говорится в материалах суда, которые оказались в распоряжении издания "Украинские новости".

Отмечается, что дело закрыто "на основании отсутствия состава преступления".

Детективы НАБУ начали расследование по фактам возможного злоупотребления властью и служебной халатности со стороны Гройсмана 23 ноября 2018 года. Согласно постановлению следователя НАБУ о закрытии дела, в ходе расследования проверялись действия премьер-министра в связи с принятием кабинетом министров распоряжения от 7 июня 2017 года о передаче здания санатория в Моршине Львовской области в управление Государственной пограничной службы. В ходе следствия детективы не установили факт причинения ущерба государственным интересам в результате принятия распоряжения.

На это решение НАБУ была подана жалоба в суд с просьбой возобновить расследование, однако судьи ее отклонили и признали, что дело было закрыто на законных основаниях.