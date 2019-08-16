Умерла голландская принцесса Кристина

ГААГА, 16 августа. /ТАСС/. Голландская принцесса Кристина ушла из жизни в пятницу утром на 72-м году жизни. Об этом сообщила Информационная служба правительства Нидерландов.

По ее данным, принцесса умерла в своих покоях во дворце Нордейнде в Гааге. На протяжении последних лет она страдала от рака костей.

Кристина родилась 18 февраля 1947 года. Названная принцессой Марейке, она была четвертой и самой младшей дочерью принцессы Юлианы и принца Бернарда. Позднее она изменила свое имя на Кристину. Она приходилась тетей действующему королю Нидерландов Виллему-Александеру и сестрой бывшей королеве Беатрикс.

"Мы опечалены кончиной нашей дорогой сестры и тети, - отмечается в сообщении, распространенном от имени королевской семьи. - Кристина была прекрасным человеком с очень добрым сердцем. Своим музыкальным талантом ей удалось затронуть души многих людей. У нас сохранилось множество прекрасных воспоминаний о ней".

Принцесса являлась одним из наименее известных широкой публике членов голландской королевской семьи, поскольку еще в молодости отказалась от притязаний на трон и жизни в центре внимания общественности. Она жила в США и Италии, в 1975 году вышла замуж и родила троих детей. В 1996 году развелась.

Закрытая церемония прощания с принцессой пройдет во дворце Нордейнде.