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Spiegel: вице-канцлер ФРГ Олаф Шольц выдвинет кандидатуру на пост главы социал-демократов

Шольц уже проинформировал о своем решении трех исполняющих обязанности руководителей Социал-демократической партии Германии

БЕРЛИН, 16 августа. /ТАСС/. Вице-канцлер, министр финансов ФРГ Олаф Шольц намерен выдвинуть свою кандидатуру на пост председателя Социал-демократической партии Германии (СДПГ). Об этом сообщил в пятницу журнал Spiegel.

По информации издания, Шольц проинформировал на текущей неделе о готовности выдвинуть свою кандидатуру трио исполняющих обязанности руководителей СДПГ - премьер-министров Мекленбурга - Передней Померании Мануэлу Швезиг и Рейнланд-Пфальца Малу Драйер, а также главу отделения партии в Гессене Торстена Шефера-Гюмбеля. Шольц тем самым станет одним из фаворитов в борьбе за должность председателя социал-демократов.

В начале июня Андреа Налес официально оставил пост главы СДПГ после провала партии на евровыборах, на которых социал-демократы заняли третье место в Германии, потеряв по сравнению с 2014 годом примерно 12%.

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