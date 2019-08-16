Times: часть консерваторов поддержала план Корбина по недопущению Brexit без сделки

ЛОНДОН, 16 августа. /ТАСС/. Ярые сторонники сохранения Великобритании в составе ЕС среди депутатов правящей Консервативной партии допустили возможность поддержки плана лидера оппозиционной Лейбористской партии Джереми Корбина по недопущению жесткого Brexit. Об этом в пятницу сообщила газета The Times.

Несмотря на скептицизм со стороны либеральных демократов и враждебность со стороны некоторых независимых парламентариев, депутаты-консерваторы, к которым обратился Корбин, заявили, что приветствуют его подход и согласились встретиться с ним, отмечает издание. "Я думаю, что те, кто сказал, что они сделают все, чтобы воспрепятствовать долгосрочному ущербу от выхода без сделки, должны серьезно отнестись к этому предложению", - сказал консерватор Гуто Бебб.

Как отмечает The Times, письмо Корбина, которое он направил депутатам-консерваторам, выступающим против выхода страны из ЕС без соглашения об условиях Brexit, получили такие бывшие члены британского правительства, как Доминик Грив, Оливер Летвин, Кэролайн Спелман и Ник Боулз, который ранее покинул ряды тори на фоне разногласий из-за Brexit. Все четверо выразили готовность встретиться с лидером лейбористов, чтобы "обсудить различные пути" недопущения сценария выхода без сделки 31 октября.

Корбин объявил в среду о планах по вынесению вотума недоверия правительству премьер-министра Соединенного Королевства Бориса Джонсона и последующему проведению досрочных парламентских выборов после того, как с Брюсселем будет согласована новая отсрочка по Brexit. Он также заявил, что лейбористы в ходе будущей избирательной кампании будут агитировать за проведение второго референдума по вопросу целесообразности членства в ЕС.

Великобритания должна была покинуть ЕС 29 марта 2019 года, то есть через два года после подачи письменного уведомления о выходе из сообщества. Однако депутаты Палаты общин британского парламента трижды отклонили проект соглашения об условиях Brexit, достигнутого между Брюсселем и правительством предшественницы Джонсона Терезы Мэй. В итоге ЕС согласился перенести Brexit сначала на апрель-май, затем - на 31 октября, а Мэй была вынуждена подать в отставку, не сумев вывести ситуацию из тупика.