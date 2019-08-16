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Китай выразил США протест в связи с обвинениями в милитаризации космоса

В Пекине назвали беспочвенными заявления Вашингтона, касающиеся китайской оборонной стратегии

ПЕКИН, 16 августа. /ТАСС/. Посол КНР в ООН по вопросам разоружения Ли Сун выразил Соединенным Штатам протест по поводу заявлений своего американского коллеги о милитаризации Пекином космоса и околоземного пространства. Об этом сообщил в пятницу МИД Китая.

"Я выражаю послу США в ООН по вопросам разоружения решительный протест в связи с его беспочвенными обвинениями, касающимися оборонной стратегии КНР. Мы категорически не можем принять такие выпады в нашу сторону, - приводит китайское внешнеполитическое ведомство текст его речи, произнесенной в Женеве. - Я хочу повторить еще раз: Китай придерживается оборонительной политики, выступая за мирное использование космического пространства".

Ли Сун подчеркнул, что Пекин активно участвует в международной деятельности по предотвращению милитаризации космоса. "Соответствующая политика, суждения и меры КНР подтверждают, что наша страна никогда не стремилась применять оружие или боевые системы с целью обеспечения себе господства в космическом пространстве", - подытожил он.

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