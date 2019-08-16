Старинный форт Брегансон готовится к встрече президентов РФ и Франции

ПАРИЖ, 16 августа. /ТАСС/. Брегансон, летняя резиденция главы французского государства, впервые в своей истории станет местом встречи президентов Франции и России на следующей неделе. В историческом форте на Средиземном море завершаются последние приготовления к этому событию.

Французский лидер Эмманюэль Макрон еще в прошлом месяце сообщил журналистам о том, что пригласил президента РФ Владимира Путина в свою летнюю резиденцию. Тогда же он назвал и дату встречи - 19 августа.

Поднятый на время отпуска Макрона над старинным фортом президентский штандарт сделал его, по сути, летним политическим центром Франции. Свою историю форт ведет с античных времен. Первую крепость в средиземноморской бухте построили еще во II веке до нашей эры, когда в исторической области Прованс обосновались лигурийцы.

В средние века доменом поочередно владели виконты Марселя, французское и сицилийское королевства, но в XVI веке он окончательно вошел в состав Франции. Государственной собственностью королевская крепость стала в эпоху Великой французской революции. Внимание на форт тогда обратил Наполеон Бонапарт. Будучи первым консулом, он оснастил его серьезной артиллерией, а затем, став императором, укрепил гарнизон ротой ветеранов.

Инициатива де Голля

Новейшая глава в истории форта началась полвека назад по инициативе генерала Шарля де Голля. Своим распоряжением в 1968 году основатель Пятой республики превратил Брегансон в летнюю резиденцию главы государства. Правда, сам он этими владениями почти не пользовался.

Его преемник Жорж Помпиду, напротив, полюбил Брегансон и бывал там и летом, и зимой. На отдыхе в резиденции он даже появлялся перед камерами без галстука. Часто навещал форт в свое семилетнее правление и Валери Жискар д'Эстен. Франсуа Миттеран, правивший следующие 14 лет, редко отдыхал там, но зато принимал наиболее важных гостей, в том числе канцлера ФРГ Гельмута Коля.

Ширак и Саркози

Регулярно проводил отпуск на территории форта Жак Ширак. В 12-летнее президентство он и его супруга Бернадетт посещали церковь, охотно общались со старожилами и туристами. Местный художник подарил президентской чете пейзаж Прованса, и картина заняла почетное место над камином в салоне.

Николя Саркози посетил Брегансон еще в самом начале своего президентского срока. На отдыхе он не хотел отрываться от дел, и его часто видели спешащим с пляжа в рабочий кабинет с мобильным телефоном в руке.

Правда, вскоре шестой президент Пятой республики предпочел Брегансону семейную резиденцию. Вилла его жены Карлы Бруни находится всего в нескольких минутах морской прогулки от Брегансона, и супруги вместе принимали там иорданскую королеву Ранию и певца Боно, солиста ирландской рок-группы U2. В дом с десятком комнат Саркози приглашал на семейный пикник и Ширака.

Франсуа Олланд не жаловал Брегансон, побывав там за пять лет лишь однажды.

Современный хозяин

На сегодняшний день 41-летний Макрон является самым молодым хозяином форта. Французские журналисты напомнили, кем были в этом возрасте предшественники нынешнего президента. Де Голль в звании майора служил в штабе французского командования в Леванте, Помпиду возглавлял президентский секретариат, Жискар д'Эстен состоял в совете департамента Пюи-де-Дом, Миттеран, Ширак и Саркози руководили министерствами, а Олланд - философским клубом Club Temoin.

Новому поколению французских политиков, по мнению аналитиков, присущи модернизм в экономике и приверженность традициям в культуре. Макрон, который отнюдь не равнодушен к символам республики, никогда не скрывал особого отношения к Брегансону.

Менее чем через год после его прихода к власти президентская администрация вновь приняла под свое покровительство старинный форт, числившийся до этого в ведомстве национальных памятников. "Это, безусловно, политический выбор, - заметил обозреватель парижской газеты L'Opinion. - Он отражает волю президента к преемственности символов Пятой республики".

Впервые Макрон и его супруга Брижит побывали в резиденции еще летом 2017 года. В августе минувшего года в разгар споров о выходе Соединенного Королевства из состава Евросоюза (Brexit) французский лидер принимал там Терезу Мэй, в ту пору еще возглавлявшую британское правительство. Как считает Макрон, на территории форта "есть все необходимое, чтобы поддерживать контакты с окружающим миром, встречать иностранных лидеров".