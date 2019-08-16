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Арест экс-президента Киргизии Атамбаева
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Генпрокуратура Киргизии обвинила Атамбаева в незаконном присвоении земельного участка

Речь идет об участке площадью 2,7 гектара в селе Кой-Таш Чуйской области

БИШКЕК, 16 августа. /ТАСС/. Генеральная прокуратура Киргизии обвинила бывшего президента республики Алмазбека Атамбаева в незаконном получении в собственность участка земли в селе Кой-Таш Чуйской области. Об этом сообщила в пятницу пресс-служба ведомства.

"В результате противоправных действий отдельных должностных лиц государственных органов и иных лиц Алмазбек Атамбаев расширил незаконно полученный им в собственность земельный участок ОАО "ТНК Дастан" площадью 2,7 гектара, расположенный в селе Кой-Таш Аламединского района", - цитирует Генпрокуратуру агентство 24.kg.

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Атамбаев, Алмазбек ШаршеновичАрест экс-президента Киргизии Атамбаева
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