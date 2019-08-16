Huawei опровергла информацию о помощи властям Уганды в слежке за оппозицией

ПЕКИН, 16 августа. /ТАСС/. Китайская телекоммуникационная корпорация Huawei опровергла информацию некоторых западных СМИ об оказании поддержки властям Уганды в отслеживании сообщений их политических оппонентов. Об этом сообщило в пятницу агентство Синьхуа.

"Мы никогда не занимались продвижением проекта по поиску сведений для Уганды. Компания никогда не подписывала контракты, которые бы касались шпионажа и соответствующей разведывательной деятельности", - приводит агентство слова представителя корпорации.

Из заявления следует, что единственный проект Huawei в Уганде - проведение работ по установке камер слежения в целях обеспечения общественной безопасности, а также для борьбы с преступностью.

Как проинформировала в четверг газета The Wall Street Journal, специалисты Huawei якобы оказали властям Уганды и Замбии техническое содействие в установлении месторасположения, а также в перехвате сообщений политических оппонентов. По словам источников издания, при помощи китайской корпорации угандийские спецслужбы в прошлом году "получили доступ к зашифрованной переписке популярного музыканта и независимого оппозиционного депутата Роберта Кьягуланьи". В дальнейшем правительство Уганды задержало ряд сторонников оппозиционера и его самого, сорвав планы проведения акций протестов, что якобы произошло благодаря помощи Huawei.