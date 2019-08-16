Рассмотрение жалобы на задержание экс-президента Киргизии перенесено на 19 августа

БИШКЕК, 16 августа. /ТАСС/. Рассмотрение вопроса о законности задержания экс-президента Киргизии Алмазбека Атамбаева, назначенное на пятницу, перенесено на 19 августа. Об этом сообщил в Бишкеке на встрече с журналистами адвокат бывшего главы государства Сергей Слесарев.

"Суд по незаконному задержанию Атамбаева перенесен на 19 августа, прокурор попросил отложить заседание, так как он не успел ознакомиться с жалобой защитников. Дело также отложено в связи с неявкой представителя следственной службы МВД", - сказал Слесарев. Ранее он заявил, что считает задержание Атамбаева незаконным, поскольку в соответствии с законодательством бывшие руководители республики обладают иммунитетом.

Лишенный неприкосновенности Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в результате продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, в ходе операции погиб сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более 100 человек, в том числе сотрудники милиции.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Суд дал санкцию на арест экс-президента как минимум до 26 августа, и тот был доставлен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности. Адвокат бывшего главы государства подал ранее жалобу в Бишкекский городской суд с просьбой изменить меру пресечения в отношении Атамбаева, поскольку считает, что он задержан незаконно, потому что обладает статусом экс-президента. Решение же парламента о лишении Атамбаева данного статуса защитник считает антиконституционным.

Бывшему президенту вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека и незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке.