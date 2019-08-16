Двое израильтян ранены при наезде автомобиля на Западном берегу реки Иордан

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 августа. /ТАСС/. Два израильтянина получили травмы различной степени тяжести в пятницу в результате наезда автомобиля на автобусную остановку у еврейского поселения Элазар на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает государственное радио Израиля Kan.

По его данным, водитель "был нейтрализован". Пресс-служба полиции проинформировала, что направивший автомобиль на пешеходов "террорист был застрелен израильским полицейским", который возвращался домой после работы.

Проведенное израильскими военными расследование показало, что наезд автомобиля на автобусную остановку у еврейского поселения на Западном берегу реки Иордан, в результате которого в пятницу травмы получили двое израильтян, был преднамеренной атакой.

"После предварительного расследования инцидента с наездом автомобиля на пешеходов в районе поселения Элазар близ Вифлеема (палестинский город на Западном берегу - прим. ТАСС) было установлено, что террорист преднамеренно сбил двух гражданских лиц. Пострадавшие эвакуированы в госпиталь для лечения", - сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

В четверг двое палестинцев ранили ножом израильского полицейского в Старом городе Иерусалима. Один из них был убит, второй - тяжело ранен ответным огнем израильских силовиков.