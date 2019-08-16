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Акции протеста в Гонконге

Более 2 тыс. человек собрались на демонстрацию в центре Гонконга

Митинг проходит в сквере Чатер-гарден

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 16 августа. /ТАСС/. Свыше 2 тыс. демонстрантов собрались в пятницу вечером на очередную акцию протеста в Гонконге. По свидетельству корреспондента ТАСС, митинг проходит в сквере Чатер-гарден в деловом центре города и носит мирный характер.

Полиция не предпринимает действий для разгона собравшихся, которые ведут себя вполне спокойно без радикальных выходок. Судя по основным лозунгам, манифестанты призывают США и Великобританию вмешаться и "защитить демократию" в бывшем английском анклаве, являющимся ныне специальным административным районом Китая. Многие из участников протестных акций критикуют полицию, обвиняя ее в "излишней жестокости".

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации Кэрри Лам сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.

В ближайшие выходные в городе планируются новые протестные акции. В частности, оппозиция созывает крупный митинг с участием до 300 тыс. человек в воскресенье в парке Виктория.

Теги
КитайАкции протеста в Гонконге
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