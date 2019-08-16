Министр обороны Сербии назвал российские вертолеты Ми-35М лучшими в мире

БЕЛГРАД, 16 августа. /ТАСС/. Вертолеты Ми-35М, которые Сербия закупила у России, являются лучшими в мире в своем классе и существенно укрепят боеготовность вооруженных сил балканской страны. Об этом заявил в пятницу министр обороны республики Александар Вулин в ходе посещения завода "Роствертол" в Ростове-на-Дону.

"Эти вертолеты не только новые, они лучшие в своем классе. Армия Сербии получила совершенно новые возможности, то, чего мы не могли до сих пор. Это летающие танки, которые в состоянии защитить наше воздушное пространство, которые в состоянии укрепить боеготовность нашей страны", - цитирует слова министра пресс-служба возглавляемого им ведомства.

По словам Вулина, Сербия продолжит вооружаться в рамках военно-технического сотрудничества с Россией. В то же время министр отметил, что его страна вооружается "с целью сохранить мир и не дать кому бы то ни было разговаривать с Сербией с позиций силы".

Также в ходе посещения предприятия было отмечено, что техника должна поступить в Сербию в первом квартале 2020 года, сообщает канал РТРС.

В октябре 2018 года сербские ВВС получили от России шесть истребителей МиГ-29, предоставленных в качестве военно-технической помощи. В течение этого года Россия поставит Сербии 10 вертолетов - семь вертолетов Ми-35 и три Ми-17. Кроме того, предполагалось, что Сербия в качестве поддержки от России бесплатно получит 30 танков Т-72 и 30 БРДМ-2. Также обсуждается вопрос о системах "Бук-М1", "Бук-М2" и зенитном ракетно-пушечном комплексе "Тунгуска".

Транспортно-боевые Ми-35М предназначены для уничтожения бронетехники и огневой поддержки подразделений сухопутных войск, а также транспортировки личного состава, эвакуации раненных, перевозки грузов и выполнения других задач. Вертолеты оснащены современным высокоточным оружием и способны выполнять боевые задачи круглосуточно в различных метеоусловиях.