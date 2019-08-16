СМИ: Иран на следующей неделе представит собственный аналог С-300

ТЕГЕРАН, 16 августа. /ТАСС/. Иран завершил работу над созданием собственного зенитно-ракетного комплекса "Бавар-373" и готов презентовать его на следующей неделе. Об этом в пятницу сообщило агентство IRNA со ссылкой на министерство обороны страны.

Согласно утверждению Тегерана, комплекс является аналогом российской зенитной ракетной системы С-300. "Бавар-373" способен поражать цели на высоте до 27 километров. Радиус действия иранской системы - 200 км.

Иран много лет занимается развитием военной промышленности. Серьезных успехов он добился в разработке баллистических ракет. Кроме того, в 2015 году иранские военные представили крылатую ракету "Мескат", дальность которой, по имеющимся данным, составляет порядка 2000 километров.

В 2007 году Россия и Иран заключили контракт на поставку Ирану С-300, однако его выполнение было приостановлено в 2010 году. Весной 2015 года президент России Владимир Путин снял запрет на поставки С-300 в Иран, в ноябре того же года контракт вступил в силу. В марте 2017 года зенитно-ракетный комплекс успешно прошел тестирование в Иране.