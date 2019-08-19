Непослушный союзник Вашингтона. Макрон примет Путина в Брегансоне

Президент России Владимир Путин проведет встречу со своим французским коллегой Эмманюэлем Макроном в его резиденции форт Брегансон. В повестке переговоров — Иран, Украина, Сирия, торговая война США и Китая. Российскому лидеру предстоит проверить, права ли французская пресса, считающая, что Париж готовится к осторожному сближению с Москвой. Искусство реверанса О новом повороте во внешнеполитической линии Елисейского дворца заговорили после 11 июня, когда президент Макрон направил Владимиру Путину приглашение посетить Францию. Глава Пятой республики заявил о желании вести диалог с Россией "без наивности", но при этом "не закрывая двери". Дату встречи назначили на 19 августа: французский лидер выразил желание переговорить с Путиным перед тем, как спустя пять дней отправится на саммит "Большой семерки" в Биарриц.

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Встреча именно в это время объясняется логикой дипломатической игры. Даже несмотря на то, что содержание переговоров тет-а-тет не раскрывается широкой публике, известно, что мнения России и Франции близки по иранской ядерной сделке и торговой войне США с Китаем. Принимая Путина перед встречей с Трампом, Макрон направляет американскому президенту сигнал: Париж не во всем согласен с Вашингтоном, причем именно по этим вопросам. Чтобы придать этому сигналу весомость, Макрон заранее продемонстрировал потенциал сближения с Кремлем. При председательстве Франции российскую делегацию вернули в состав Парламентской ассамблеи Совета Европы в июне этого года. Тогда же премьер-министра Дмитрия Медведева принял его французский коллега Эдуар Филипп, а Макрон дал согласие приехать в Россию на празднование 75-летия Победы. И еще раз пригласил Путина: на Форум мира 11 ноября, который должен будет состояться в Париже. Притяжение Атлантики Накануне встречи двух президентов российско-французские отношения выглядят более крепкими, чем раньше, однако их развитию препятствуют чрезмерно тесные связи Пятой республики и США. С 2009 года Франция входит в военное командование блока НАТО, при этом в одиночку продолжает антитеррористические операции в Африке. Для их проведения Парижу требуются американские разведданные. Постоянное взаимодействие с США привело к укреплению среди военных дружественного Вашингтону лобби.

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В той же мере ориентируется на Америку и крупный бизнес. Франция — ведущий торговый партнер США, экспортирующий больше товаров за океан, чем ввозящий взамен. Такое положение объясняется выгодными для Парижа коммерческими правилами. Сохранение добрых отношений с Вашингтоном (и низких пошлин) зависит от политической воли американцев, при этом очень выгодно французским предпринимателям. Однако появление на политическом небосклоне президента Дональда Трампа поколебало ввзаимопонимание, казавшееся неразрушимым. По мере того как Вашингтон портит отношения с главными союзниками, угрожая им торговыми войнами, возрастает значение Москвы как внешнеполитического партнера для Парижа. Травма Трампа Динамика отношений Макрона и Путина несет на себе четкий отпечаток американо-французских перипетий последнего времени. Чем менее лестно отзываются друг о друге президенты США и Франции, тем доброжелательнее Париж оказывается к Москве и наоборот. В 2017 году, когда Макрон и Путин встретились впервые, их отношения начинались с низкой точки. В это время французская элита пробовала наладить взаимодействие с Дональдом Трампом, а российский вектор не казался Парижу приоритетным. На совместной пресс-конференции в Версале президент Макрон позволил себе крайне неодобрительно отозваться о российских СМИ, работающих во Франции. Кремль не замедлил с ответом: на пресс-конференцию Путина в ходе Санкт-петербургского экономического форума 2017 года не пригласили французских журналистов. Начавшиеся в 2018 году торговые войны позволили Москве и Парижу сделать шаг навстречу друг другу. На фоне решения американцев ввести пошлины на европейские сталь и алюминий, Макрон впервые посетил с визитом Россию. У обеих стран появилось основание для сближения, еще более усилившееся, когда Вашингтон вышел из ядерной сделки по Ирану. Москва и Париж осудили это решение в одинаковой мере.

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