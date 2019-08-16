Постпред Китая: Пекин не изменит своей позиции по Кашмиру после действий Нью-Дели

ООН, 16 августа. /ТАСС/. Китай не изменит своей позиции по поводу индийского штата Кашмир после предпринятых Индией действий в отношении этого региона. Об этом заявил в пятницу журналистам в ООН постпред КНР в организации Чжан Цзюнь по итогам состоявшейся по китайской инициативе закрытой встречи Совета Безопасности по Кашмиру.

"Согласно резолюции ООН, статус Кашмира не определен, это предмет дискуссий", - напомнил он. "Такие действия Индии [об отмене особого статуса штата], которые спровоцировали напряжение в регионе, не заставят Китай изменить свою позицию относительно суверенитета и административной юрисдикции этого штата", - сказал дипломат.

По его словам, в Китае обеспокоены сложившейся ситуацией. "Мы призываем обе стороны к сдержанности, призываем избегать действий, ведущих к эскалации", - добавил Чжан Цзюнь.

Он отметил, что на состоявшейся встрече члены Совета Безопасности "высказали обеспокоенность обострением отношений между Индией и Пакистаном, а также ситуацией с правами человека в Кашмире".

9 августа член Госсовета, министр иностранных дел КНР Ван И заявил, что проблема Кашмира "должна быть надлежащим образом и мирно урегулирована на основе Устава ООН, соответствующих резолюций СБ ООН и двусторонних соглашений".

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.