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Израильская система ПВО перехватила запущенную из сектора Газа ракету

Ранее военные Израиля сообщили, что сирены воздушной тревоги прозвучали в прилегающем к сектору Газа городе Сдерот

ТЕЛЬ-АВИВ, 16 августа. /ТАСС/. Израильские военные сообщили в пятницу, что система ПВО "Железный купол" перехватила запущенную из сектора Газа ракету.

"После информации о срабатывании сирен воздушной тревоги в районе города Сдерот был идентифицирован запуск одной ракеты из сектора Газа по израильской территории. Она была перехвачена системой ПВО "Железный купол", - говорится в распространенном военными заявлении.

Ранее военные Израиля сообщили, что сирены воздушной тревоги прозвучали в пятницу в прилегающем к сектору Газа городе Сдерот на юге страны. 

"Сирены воздушной тревоги прозвучали в городе Сдерот", - говорится в распространенном военными коммюнике.

В ведомстве добавили, что сигналы воздушной тревоги прозвучали также в нескольких небольших населенных пунктах, расположенных в прилегающих к палестинскому анклаву районах.

В новость были внесены изменения (21:44 мск) - обновлен заголовок

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