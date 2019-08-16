Лидер "Хезболлах" заявил, что в случае войны шиитская партия будет защищать Иран

БЕЙРУТ, 16 августа. /ТАСС/. Развязывание войны против Ирана "воспламенит весь Ближний Восток". С таким предупреждением в адрес Соединенных Штатов и их союзников выступил в пятницу в Бейруте лидер шиитской партии "Хезболлах" шейх Хасан Насрулла, речь которого транслировал в прямом эфире телеканал Al Manar.

"Тот, кто подталкивает регион к войне, должен знать, что фронт сопротивления включает сейчас Палестину, Ливан, Сирию, Ирак, Иран и Йемен, - подчеркнул он. - Это силы, которые отвергают подчинение, позорные сделки и капитуляцию, они будут защищать Иран в случае конфликта в Персидском заливе".

Насрулла напомнил, что бойцы "Хезболлах" и их союзники не позволили США осуществить свои планы в Сирии. "Что касается Израиля, то он не рискнет сейчас начать войну против Ливана, потому что знает, что соотношение сил изменилось в пользу "Хезболлах", - отметил шиитский политик.

Лидер "Хезболлах" не первый раз выступает с подобным предупреждением. Так, в телеобращении от 1 июня он заявил, что "войска и объекты США в регионе будут атакованы и уничтожены в случае развязывания войны против Ирана". По его словам, конфликт "выйдет за пределы иранских границ, и Израиль вместе с саудовским королевством заплатят за него цену".

"Хезболлах" является единственной партией в Ливане, которая располагает военизированными формированиями. Ее бойцы с 2012 года сражаются в Сирии на стороне правительственных войск.

Шиитская партия, которая представлена в правительстве и парламенте Ливана, признана террористической организацией в США, Израиле и странах Совета сотрудничества арабских государств Персидского залива. Вашингтон, Тель-Авив и арабские нефтедобывающие монархии считают "Хезболлах" орудием иранского вмешательства на Ближнем Востоке.