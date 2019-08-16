Трамп призвал Индию и Пакистан разрешить ситуацию вокруг Кашмира путем диалога

ВАШИНГТОН, 16 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп в ходе телефонного разговора с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом призвал Исламабад и Нью-Дели урегулировать напряженность в двусторонних отношениях посредством диалога. Об этом говорится в распространенном в пятницу сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Президент США Дональд Трамп обсудил сегодня по телефону с премьер-министром Пакистана Имраном Ханом развитие событий в регионе, - отмечается в документе. - Президент подчеркнул важность урегулирования напряженности между Индией и Пакистаном через диалог, в том числе по ситуации в [бывшем штате] Джамму и Кашмир". Собеседники также рассмотрели перспективы развития отношений в свете состоявшегося в июле визита Хана в Вашингтон.

В отношениях Пакистана и Индии возникла напряженность из-за решения индийского правительства упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат Джамму и Кашмир особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.

В связи с этим 7 августа власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии на родину. Предложение Нью-Дели пересмотреть свое решение не было принято. Исламабад заявил о намерении понизить уровень дипломатических отношений и приостановить двустороннюю торговлю и культурные связи с Индией.