ЦИК Украины объявил последнего победителя на выборах в Раду

КИЕВ, 16 августа. /ТАСС/. Центральная избирательная комиссия (ЦИК) Украины огласила победителя в 210-м избирательном округе (Черниговская область) и завершила подведение итогов голосования на внеочередных выборах в Раду. Как сообщила в пятницу пресс-служба Центризбиркома, депутатом от этого округа в новом парламенте Украины станет Борис Приходько.

"ЦИК установил результаты внеочередных выборов депутатов парламента на округе № 210, признав избранным Бориса Приходько", - отметили в пресс-службе.

Центризбирком должен был завершить подсчет голосов и объявить официальные итоги выборов до 5 августа включительно. Однако из-за решений судов о необходимости пересчета голосов на 210-м округе, необходимости внесения уточнений в протокол, а также судебного иска одного из кандидатов в этом округе против ЦИК комиссия нарушила сроки. В итоге ЦИК досрочно прекратил полномочия всего состава окружной избирательной комиссии 210-го округа из-за невыполнения решений и взял на себя обязанность по установлению итогов голосования.

Таким образом, определены победители во всех 199 мажоритарных округах.

Голосование на внеочередных парламентских выборах на Украине состоялось 21 июля по мажоритарно-пропорциональному принципу (225 депутатов избираются по спискам партий, еще 199 - в одномандатных округах). В парламент прошли пять партий: "Слуга народа" набрала 43,16% голосов и получила 124 мандата по списку партии, "Оппозиционная платформа - За жизнь" 13,05% и займет 37 кресел в Раде, "Батькивщина" - 8,18% и 24 мандата, "Европейская солидарность" - 8,1% и 23 мандата, а партия "Голос" с 5,82% получит 17 мандатов.

В целом партия "Слуга народа" получила 254 мандата (с учетом мажоритарщиков) и сможет сформировать монокоалицию в новом составе парламента. Кроме того, "Оппозиционной платформе - За жизнь" досталось 43 кресла, "Батькивщине" - 26, "Европейской солидарности" - 25, "Голосу" - 20. Представители других партий получили 10 мандатов, самовыдвиженцы - еще 46.