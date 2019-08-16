Суд Тбилиси отказался рассматривать иск вдовы основателя "Рустави-2"

ТБИЛИСИ, 16 августа. /ТАСС/. Тбилисский городской суд отказался брать в производство иск вдовы основателя грузинской телекомпании "Рустави-2" Эроси Кицмаришвили Ии, которая требовала передать ей 30% акций телеканала. Об этом в пятницу сообщила "Рустави-2" со ссылкой на гендиректора ТВ Паату Салию.

"Иск Эроси Кицмаришвили о передаче ему долей судом был рассмотрен еще 9 октября 2009 года. Это решение суда является законным и в нем ему было отказано в иске. Соответственно, согласно гражданскому процессуальному кодексу, нельзя на одном и том же основании обращаться в суд с одним и тем же требованием во второй раз", - сказал Салия в интервью "Рустави-2", объясняя мотивы пятничного решения суда.

Ия Кицмаришвили подала иск в Тбилисский городской суд 12 августа. Эроси Кицмаришвили вместе с Давидом Двали и Джарджи Акимидзе основали "Рустави-2" в 1994 году. До 2004 года по 30% акций телеканала принадлежали Кицмаришвили, Двали и Акимидзе, а 10% - занимавшему тогда должность генерального директора "Рустави-2" Нике Табатадзе. В 2004 году у телеканала возникли финансовые проблемы. Кицмаришвили обратился в суд с просьбой признать телеканал банкротом. Тогда бизнесмен Кибар Халваши стал выкупать доли "Рустави-2" у Кицмаришвили, Двали, Акимидзе и Табатадзе.

Халваши владел телеканалом до 2006 года. "Рустави-2" вновь отошел к нему 18 июля этого года после длительного процесса в судах Грузии и решения Европейского суда по правам человека. 12 августа стало известно, что Халваши собирается продать телеканал из-за накопившейся задолженности, составляющей около 70 млн лари (около $24 млн).