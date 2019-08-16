Экс-кандидат на пост президента Мексики не находится под следствием

МЕХИКО, 16 августа. /ТАСС/. Арест экс-министра социального развития Мексики Росарио Роблес не повлек за собой возбуждение уголовного дела в отношении ее сменщика и бывшего кандидата на пост главы государства Хосе Антонио Мида. Об этом сообщил в пятницу начальник управления финансовой разведки министерства финансов и государственного кредита Сантьяго Ньето Кастильо.

"Никакого расследования в отношении экс-кандидата на пост президента Хосе Антонио Мида нет, - цитирует Кастильо на своем сайте газета Milenio. - Мы не располагаем информацией, которая могла бы связать его с делом Роблес". Она руководила Министерством социального развития Мексики с декабря 2012 по август 2015 года, когда ее сменил Мид. Ранее на этой неделе Роблес была взята под стражу в рамках расследования масштабного дела о коррупции.

Прокуратура Мексики считает, что она могла участвовать в хищении более 5 млрд песо (около $265 млн), которые были предназначены для социальных программ. До середины октября экс-министр будет находиться в женской тюрьме "Санта-Марта-Акатитла" в Мехико под круглосуточным наблюдением.

В годы президентства Энрике Пеньи Ньето (декабрь 2012 - декабрь 2018 года) Мид возглавлял несколько федеральных ведомств, в том числе министерство иностранных дел. Политик участвовал в выборах главы государства 1 июля 2018 года, на которых занял третье место.