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Расследование по делу Джеффри Эпштейна

AP: вскрытие подтвердило, что причиной смерти финансиста Эпштейна стало самоубийство

Медики подтвердили, что смерть 66-летнего финансиста наступила в результате повешения

НЬЮ-ЙОРК, 16 августа. /ТАСС/. Официальные результаты судмедэкспертизы подтвердили, что причиной смерти финансиста Джеффри Эпштейна стало самоубийство. Об этом сообщило в пятницу агентство Associated Press.

Согласно распространенным данным, медики подтвердили, что смерть 66-летнего финансиста наступила в результате повешения. Ранее газета The Washington Post сообщала со ссылкой на двух неназванных лиц, знакомых с результатами патологоанатомического исследования тела Эпштейна, что у него были обнаружены многочисленные переломы костей шеи.

Эпштейн совершил самоубийство утром в минувшую субботу в камере одной из тюрем Нью-Йорка. Сотрудники пенитенциарного заведения тщетно пытались привести в сознание финансиста, которого позднее доставили в больницу. Врачи констатировали смерть Эпштейна.

Финансист был арестован правоохранительными органами штата Нью-Йорк 6 июля. Прокуратура полагает, что Эпштейн в 2002-2005 годах организовал визиты в свой дом на Манхэттене десятков несовершеннолетних девушек, самым младшим из них было 14 лет. По данным следствия, он подвергал их домогательствам и сексуальному насилию.

В понедельник министр юстиции и генеральный прокурор США Уильям Барр заявил, что власти продолжат расследование по делу Эпштейна. Он также подчеркнул, что будет проведено разбирательство для выяснения обстоятельств смерти финансиста.

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СШАРасследование по делу Джеффри Эпштейна
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