СМИ: сирийские войска окружают форпост террористов в Хан-Шейхуне на юге Идлиба

ТАСС, 17 августа. Элитные формирования сирийской армии после ожесточенных боестолкновений овладели в пятницу четырьмя селениями на юге провинции Идлиб, расчистив себе проход к форпосту террористов в Хан-Шейхуне на стратегическом шоссе Дамаск - Алеппо.

Как сообщил портал Syria al N, восстановлен контроль над населенными пунктами Абдин, Хирбет-Абдин, Магар-эль-Ханта и Хорш-эт-Тавиля. По его информации, войскам, наступающим с западного и восточного флангов, осталось преодолеть 16 км, чтобы сомкнуть кольцо окружения вокруг Хан-Шейхуна. В этом городе обороняются две экстремистские группировки "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в России) и "Джейш аль-Изза". По данным портала, за три недели боев на юге Идлиба противник понес существенные потери: правительственные силы уничтожили 1257 террористов, включая 400 иностранных наемников, которые командуют бандформированиями. Сирийские войска вывели из строя свыше 30 танков, 19 бронемашин и 169 внедорожников.

Перелом в сражении произошел 11 августа после того, как армия взяла штурмом города Эль-Хобейт и Сукейк. Одновременно на севере соседней провинции Хама войска прорвали оборонительные порядки террористов на линии Эль-Латамна - Кфар-Зейта - Закят, заставив их отступить к Хан-Шейхуну.

Тем не менее боевики продолжают опасно контратаковать и пытались, по информации Syria al N, вернуть под контроль поселок Мадая, занятый армией в четверг. В прорыв они бросили смертников на заминированных машинах, которые были своевременно уничтожены огнем сирийской артиллерии.

Как отмечает газета Al-Watan, освобождение Хан-Шейхуна откроет сирийским военнослужащим путь к наступлению на Маарет-Нааман и Кфар-Сиджну, где находятся два других форпоста террористов на перекрестках дорог север - юг, запад - восток.

По сведениям издания, стремительное продвижение правительственных сил на юге Идлиба стало причиной раздоров между боевиками. Полевые командиры обвиняют друг друга в измене и поспешной сдаче позиций сирийским войскам.