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Задержание иранского танкера в Гибралтаре

Суд в США выдал ордер на арест иранского танкера Grace 1

В документе говорится, что конфискации подлежат сам танкер, нефтепродукты, перевозящиеся на его борту, а также $995 тыс.
Описание
© AP Photo/Marcos Moreno

ТАСС, 17 августа. Федеральный суд округа Колумбия в США сообщил о выдаче ордера на арест иранского танкера Grace 1, который ранее был освобожден властями Гибралтара. Соответствующее заявление опубликовано в пятницу на сайте Минюста США.

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"Ордер на арест танкера был выдан сегодня федеральным судом округа Колумбия, согласно нему, нефтяной танкер Grace 1, нефтепродукты, перевозящиеся на его борту, а также сумма в $995 тыс. подлежат конфискации в связи с нарушением закона "О международных чрезвычайных экономических полномочиях", а также [обвинениями в] банковских махинациях, отмывании денег и финансировании терроризма", - говорится в заявлении.

Главный министр Гибралтара Фабиан Пикардо подтвердил в четверг получение запроса США о конфискации иранского танкера Grace 1, однако заявил, что принял решение об освобождении судна. Как сообщила газета Gibraltar Chronicle, власти Гибралтара решили освободить танкер после получения официального заверения Ирана в том, что судно не будет выгружать нефть в Сирии.

Теги
СШАИранЗадержание иранского танкера в Гибралтаре
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