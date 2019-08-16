В КНДР вновь заявили об испытании нового оружия под руководством Ким Чен Ына

ТАСС, 17 августа. КНДР в минувшую пятницу провела очередные испытания нового вооружения в присутствии лидера страны Ким Чен Ына, который высоко оценил работу специалистов оборонной промышленности. Об этом в субботу сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

По его сведениям, стрельбы завершились успешно. Агентство при этом не конкретизирует, какое именно вооружение было испытано, и только в одном случае пишет о неких "снарядах". "Верховный руководитель выразил большое удовлетворение, что специалисты оборонной отрасли в кратчайший срок разработали новые вооружения", - отмечает агентство.

Ким Чен Ын по итогам испытаний также заявил, что разработка нового оружия и совершенствование оборонных технологий является важной составляющей обеспечения суверенитета республики.

По данным Комитета начальников штабов Республики Корея, пуски в пятницу были произведены из района уезда Тхончхон в провинции Канвондо. Как отмечали источники агентства Kyodo, это были две баллистические ракеты малой дальность. Они пролетели около 230 км в направлении Японского моря, высота полета достигала при этом 30 км, а максимальная скорость была 6,1 Маха или более.

Это уже шестой запуск, осуществленный Пхеньяном за последние три недели, и восьмой с начала года.