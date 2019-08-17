Минобороны Японии утвердило план закупки F-35B у США

ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. Министерство обороны Японии окончательно одобрило закупку у корпорации Lockheed Martin боевых самолетов короткого взлета и вертикальной посадки F-35B. Об этом сообщается в субботу на сайте ведомства.

"F-35B отвечает всем необходимым требованиям в качестве истребителя ближнего действия и вертикальной посадки для нужд Сил самообороны", - отмечает министерство. Бюджет на 2020 финансовый год (апрель 2020 - март 2021 года) предусматривает закупку шести таких машин, а к 2023 году их число возрастет до 18. Цена каждой из них составляет 14 млрд иен ($130 млн).

Эту часть самолетов Япония приобретает для легких авианосцев Izumo и Kaga, которые переоборудуют из вертолетоносцев. Однако истребители там будут размещаться не на постоянной основе, а только при необходимости, например, при возникновении угрозы воздушного нападения на Японию, для разведки или проведения учений.

В общей сложности для нужд японских Сил самообороны будет закуплено 42 самолета F-35B. Однако конкретные сроки реализации этого плана не указываются. Кроме того, Минобороны ранее заявляло о намерении поставить на вооружение 105 истребителей F-35A.

Бюджет Японии на текущий год предусматривает затраты на оборону в размере 5,3 трлн иен ($47,5 млрд). Расходы в том числе связаны с размещением в Японии двух наземных комплексов ПРО американского производства Aegis Ashore, а также покупкой истребителей F-35 и ракет-перехватчиков SM-3.