Гонконгские учителя вышли на демонстрацию в центре города

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 августа. /ТАСС/. Демонстрация с участием представителей сферы образования и научных кругов проходит в субботу в центре Гонконга. Сотни учителей, несмотря на дождливую погоду, собрались в сквере Chater Garden и начали шествие в сторону резиденции главы местной администрации Кэрри Лам.

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По свидетельству корреспондента ТАСС, акция проходит спокойно. Ее участники скандируют лозунги с критикой действий властей и полиции. Они не носят защитных касок и масок на лице, как это делают радикально настроенные продемократические активисты из числа молодежи. Многие просто стоят под зонтами - в эти минуты в городе начался ливень.

Позже в течение дня планируются другие митинги в районах Hung Hom, To Kwai Wan и Kowloon Сity в материковой части города. Полиция отказалась утвердить заявки на шествие по этим маршрутам по соображениям безопасности. Многие демонстранты, однако, намерены выйти на улицы, проигнорировав предупреждения властей.

Вместе с тем крупный митинг намечен на воскресенье в районе Causeway Bay на острове Гонконг. Организаторы акции из продемократической организации "Гражданский фронт за права человека" рассчитывают собрать до 300 тыс. человек. Мероприятие планируется начать в 15:00 по местному времени (10:00 мск) в парке Виктория и завершить в деловом центре. Полиция не одобрила заявку на данный маршрут шествия, но разрешила протестующим остаться в парке.