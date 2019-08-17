Постпред Индии при ООН призвал власти Пакистана прекратить поддержку терроризма

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 августа. /ТАСС/. Власти Индии считают, что переговоры с Пакистаном по проблеме Кашмира смогут начаться только после прекращения поддержки террористов, которую, по утверждению Нью-Дели, продолжает Исламабад. Об этом заявил постоянный представитель Индии при ООН Саид Акбаруддин после состоявшейся в пятницу по китайской инициативе закрытой встречи Совета Безопасности ООН по Кашмиру.

"Прекратите террор, чтобы начать переговоры. Только так можно прийти к этому. Но использование террора для того, чтобы добиться успеха, достичь своих целей, - это не то, как ведут себя нормальные государства. Ни одна демократия не признает и не согласится на переговоры, когда ширится террор. Прекратите террор, начните переговоры", - цитирует в субботу Акбаруддина телеканал NDTV.

"Особую озабоченность вызывает тот факт, что одно государство использует терминологию джихада и продвигает насилие против Индии, в том числе со стороны своих лидеров", - добавил постпред Индии при ООН. Акбаруддин вновь подтвердил позицию Нью-Дели, заключающуюся в том, что вопрос статуса Джамму и Кашмира - внутреннее дело страны.