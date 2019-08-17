СМИ: конгрессмены США могут выразить недоверие послу Израиля из-за ситуации с Омар и Тлаиб

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Демократы в Палате представителей Конгресса США обсуждают возможность выражения своего "глубокого недоверия" послу Израиля в США Рону Дермеру из-за ситуации вокруг решения израильских властей о запрете на въезд в страну двум членам нижней палаты законодательного органа Соединенных Штатов - Ильхан Омар и Рашиде Тлаиб. Об этом сообщила в пятницу со ссылкой на источники информационная служба McClatchy.

"Мы рассматриваем все имеющиеся у нас варианты <...> С Дермером проблема в том, что недоверие уже было, но сейчас ситуация в этом плане усугубилась", - заявил один из источников McClatchy. Как отмечает информационная служба, ранее дипломат заверял лидера демократического большинства в Палате представителей Стени Хойера, что "из уважения к Конгрессу и великому союзу" двух стран Израиль не будет отказывать во въезде в страну кому-либо из членов Конгресса США.

Помимо этого, по данным McClatchy, законодатели также изучают возможность проведения генеральным инспектором проверки того, какую роль в решении израильских властей сыграл посол США в Израиле Дэвид Фридман.

Как отмечает McClatchy, в обсуждении возможных мер в отношении дипломатов в пятницу утром принимали участие около 10 законодателей. "Комитеты [Конгресса] могут сделать так, что послам будет очень сложно выполнять свою работу..., если они мешают членам [Конгресса] выполнять свою", - заявил еще один источник информационной службы.

15 августа Израиль отказал во въезде в страну двум членам Палаты представителей Конгресса США - Ильхан Омар, родившейся в Сомали, и палестинке по происхождению Рашиде Тлаиб. Обе демократки неоднократно выступали с жесткой критикой политики Израиля и в поддержку международного бойкота еврейского государства. В свою очередь премьер-министр Биньямин Нетаньяху заявил, что приезд этих двух членов Палаты представителей способен нанести вред государству. Американский посол решение израильских властей поддержал.

В пятницу министр внутренних дел Израиля Арье Дери разрешил Тлаиб посещение страны с "гуманитарной целью" - она, в частности, хотела навестить на Западном берегу реки Иордан свою 90-летнюю бабушку. Как сообщало израильское государственное радио Kan, Тлаиб направила Дери письмо с заверениями в том, что она принимает требование Израиля с уважением относиться к ограничениям, наложенным на нее во время визита, а также пообещала во время поездки не призывать к международному бойкоту еврейского государства. Однако Тлаиб отказалась от запланированной поездки в Палестину и Израиль на условиях, которые выдвинули власти еврейского государства.