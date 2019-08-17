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Акции протеста в Гонконге

СМИ: все больше жителей Гонконга задумываются об эмиграции

По данным газеты South China Morning Post, иммиграционные агентства сообщают о резком увеличении количества обращений со стороны гонконгцев для переезда в Сингапур, Тайвань, Таиланд и Малайзию

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 августа. /ТАСС/. Все больше жителей Гонконга, где третий месяц продолжаются массовые антиправительственные протесты, задумываются об эмиграции, а некоторые уже начали оформлять переезды в такие страны, как Сингапур. Об этом в субботу сообщила газета South China Morning Post.

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"Я не хочу покидать город, потому что это мой дом. Но у меня нет другого выбора: ситуация в Гонконге будет только ухудшаться", - считает 34-летний программист по фамилии Сунь. Он сообщил, что переедет с женой и двумя дочерьми в Сингапур, который был выбран "из-за политической и экономической стабильности".

Иммиграционные агентства сообщают о резком росте обращений и заявок со стороны гонконгцев для переезда в Сингапур, Тайвань, Таиланд и Малайзию. Местные жители испытывают растущее недовольство не только острым внутриполитическим кризисом, но и проблемами социального расслоения, плохими жилищными условиями и астрономическими ценами на квартиры. Гонконг - город с самым дорогим в мире жильем. При этом в среднем на человека здесь приходится 14,9 кв. м квартирной площади.

Согласно статистике, в прошлом году из этого специального административного района Китая эмигрировало 7,6 тыс. человек по сравнению с 6,5 тыс. в предыдущем году. Ранее многие выбирали для переезда такие страны, как Канада, США и Австралия. Однако сейчас в основном предпочитают города Азии, чтобы иметь возможность чаще приезжать в Гонконг. Одним из новых популярных направлений стал остров Тайвань из-за его близости и упрощенной процедуры оформления переезда.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов, которые периодически сопровождаются насилием и беспорядками.

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АвстралияКанадаСШАМалайзияСингапурТаиландКитайАкции протеста в Гонконге
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