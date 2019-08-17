{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

СМИ: делегация КНДР отменила поездку в Токио для ознакомления с олимпийскими объектами

Как передает агентство Kyodo, разъяснений на этот счет не было предоставлено
Строительство олимпийских объектов в Токио EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA
Описание
Строительство олимпийских объектов в Токио
© EPA-EFE/KIMIMASA MAYAMA

ТОКИО, 17 августа. /ТАСС/. КНДР отменила поездку своей делегации во главе с заместителем министра спорта Вон Гиль У в Токио для участия в семинаре представителей национальных олимпийских комитетов и осмотра объектов, которые возводятся к летней Олимпиаде 2020 года. Об этом сообщило в субботу агентство Kyodo.

По его сведениям, КНДР уведомила о своем решении японскую сторону, не предоставив никаких разъяснений на этот счет. Также агентство отмечает, что северокорейская команда, вероятно, не примет участие в чемпионате мира по дзюдо, который пройдет в Токио с 25 августа по 1 сентября.

Правительство Японии на этой неделе дало разрешение на въезд делегации КНДР во главе с заместителем министра спорта. Вон Гиль У должен был присутствовать на семинаре 20-22 августа, а также посетить олимпийскую деревню для спортсменов и главный олимпийский стадион в токийском районе Синдзюку. Японская сторона подготовила все необходимые документы и была готова передать их через свое посольство в Пекине.

Токио в принципе отказывается выдавать въездные визы официальным лицам КНДР в рамках широкого набора санкций, введенных против этой страны. Власти фактически запрещают двустороннюю торговлю, закрывают японскую территорию для судов и самолетов Пхеньяна. Между двумя странами отсутствуют дипломатические отношения и прямое транспортное сообщение. В прошлом году исключение из этих правил было сделано для министра спорта КНДР, который принимал участие в Генеральной ассамблее Ассоциации национальных олимпийских комитетов.

Теги
ЯпонияКНДР
Грузия и США скоро подпишут трехлетний договор о сотрудничестве в сфере обороны
Подробности о документе пока не приводятся
Читать полностью