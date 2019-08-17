СМИ: власти Индии восстановили доступ в интернет в Кашмире

ТАСС, 17 августа. Жители бывшего индийского штата Джамму и Кашмир снова получили доступ к интернету, однако пока им доступна лишь низкоскоростная сеть 2G. Об этом в субботу сообщает индийское агентство PTI со ссылкой на власти.

Доступ в интернет восстановили в районах Джамму, Самба, Катхуа, Удхампур и Риси. Однако некоторые территории до сих пор остаются под действием ограничений на пользование интернетом. Как отметили представители правительства, доступ к сетям 3G и 4G может быть восстановлен после повторной оценки ситуации в регионе.

В пятницу государственный прокурор Индии Тушара Мехта сообщил о готовности снять ограничения на передвижение в регионе, а также на услуги телефонной и интернет-связи. Ограничения были введены на территории бывшего штата две недели назад после принятия закона об отмене особого статуса Кашмира.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). Исламабад резко осудил такое решение. Индийская сторона перебросила на территорию бывшего штата 8 тыс. военнослужащих, а также ввела комендантский час. На протяжении 12 дней в регионе не работала мобильная связь, интернет, были закрыты общеобразовательные учреждения.