ЦИК Белоруссии 4 сентября аккредитует миссию наблюдателей от СНГ на выборах в парламент

МИНСК, 17 августа. /ТАСС/. Миссия международных наблюдателей от СНГ на парламентских выборах в Белоруссии будет аккредитована 4 сентября. Об этом сообщила в субботу председатель Центризбиркома республики Лидия Ермошина.

"Это [первая миссия наблюдателей] миссия Исполкома СНГ. Уже запланирована встреча с председателем Исполнительного комитета - исполнительным секретарем СНГ Сергеем Лебедевым, на которой будут вручены первые удостоверения", - отметила Ермошина, слова которой приводит агентство БелТА.

Глава ЦИК проинформировала, что в МИД Белоруссии поступило сообщение о желании прибыть в республику миссии по оценке потребностей со стороны БДИПЧ ОБСЕ. "Это пока технический персонал", - сообщила Ермошина.

Белоруссия ранее направила приглашения наблюдать за парламентскими выборами представителям Парламентской ассамблеи ОБСЕ, Исполкома СНГ, Шанхайской организации сотрудничества. Выборы в Палату представителей Национального собрания Белоруссии пройдут 17 ноября по мажоритарной системе. В нижнюю палату парламента гражданам предстоит избрать 110 депутатов.