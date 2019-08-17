СМИ: усиленные меры безопасности в аэропорту Гонконга вызвали большие очереди

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 августа. /ТАСС/. Усиленные меры безопасности в аэропорту Гонконга, где был введен специальный режим пропуска в терминал, в субботу вызвали долгие очереди и неудобства для пассажиров. Как передает местное телевидение, при входе в здание образовались большие скопления людей.

Только пассажиры и персонал. В аэропорту Гонконга ввели ограничения на вход в терминал

Пассажирам рекомендуется прибывать в аэропорт не менее, чем за три часа до вылета.

По соображениям безопасности администрация аэропорта с вечера минувшей среды ввела строгие ограничения на вход в залы вылета и прилета, пропуская в терминал только пассажиров с билетами и персонал. У всех входов в здание выставлены барьеры и пункты контроля. Для прохода требуется предъявить билет на рейс в ближайшие 24 часа и документ, удостоверяющий личность. Сообщается, что такой режим будет действовать "до дальнейшего уведомления".

По имеющейся информации, меры безопасности и проверки с утра субботы были еще более усилены на фоне появившихся в соцсетях призывов участников протестных акций съезжаться в аэропорт. Ссылаясь на полученные ею судебные постановления, администрация воздушной гавани указывает, что нахождение в залах прилета и отлета без причины теперь противозаконно.

В конце прошлой недели международный аэропорт Чек Лап Кок охватили массовые демонстрации, которые изначально проходили в зале прилета и не мешали регистрации пассажиров. В понедельник и вторник протестующие заблокировали и зал вылета, что привело к отмене сотен рейсов. Во вторник вечером полиция применила перцовый газ и резиновые дубинки против групп демонстрантов, которые взяли в заложники, связали и подвергли избиениям двух человек из материкового Китая, включая журналиста, сочтя их "агентами под прикрытием".

После введения спецрежима пропуска в здание демонстрантов в аэропорту не осталось.