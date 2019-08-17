Премьер Пакистана приветствовал обсуждение в СБ ООН ситуации вокруг Кашмира

ТАСС, 17 августа. Премьер-министр Пакистана Имран Хан в воскресенье выразил удовлетворение в связи с проведением накануне в Совете Безопасности ООН закрытой встречи для обсуждения ситуации вокруг бывшего штата Джамму и Кашмир.

Хан отметил, что проблема Кашмира была поднята на таком высоком международном уровне впервые за 50 лет. "Я приветствую встречу СБ ООН, которая была организована для обсуждения серьезной ситуации в оккупированном Джамму и Кашмире, - написал пакистанский премьер на своей странице в Twitter. - Впервые за 50 лет мировой дипломатический форум высшего ранга взялся за рассмотрение этой темы".

Также премьер указал, что встреча СБ ООН стала подтверждением существующих 11 резолюций, в которых отмечается право жителей Кашмира на самоопределение, и призвал ООН помочь в урегулировании ситуации. "Помощь страдающим жителям Кашмира и содействие в разрешении спора являются обязанностями этого международного органа", - заключил Хан.

Закрытая встреча Совета Безопасности ООН по Кашмиру состоялась 16 августа по инициативе китайской стороны. По ее завершении постпред Индии при ООН Саид Акбаруддин пожал руки пакистанским журналистам в знак готовности Нью-Дели к диалогу с Исламабадом.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат). С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.

В связи с этим 7 августа власти Пакистана приняли решение выслать посла Индии на родину. Предложение Нью-Дели пересмотреть свое решение не было принято. Исламабад заявил о намерении понизить уровень дипломатических отношений и приостановить торговые и культурные связи с Индией.