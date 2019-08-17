Китай обвинил ключевых фигур Конгресса США в умышленном поощрении беспорядков в Гонконге

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Ключевые фигуры в Конгрессе США умышленно поощряют беспорядки в Гонконге, выступая в защиту откровенно нарушающих закон агрессивных участников протестов. Об этом заявил в субботу официальный представитель комитета по международным делам Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП, главный законодательный орган страны).

"Противозаконные действия, предпринимаемые в Гонконге, прежде всего насилие радикально настроенных участников протестов, серьезно нарушают <…> правовые нормы КНР и ее специального административного района. Ряд представителей американского Конгресса обеляет подобные действия, называя их борьбой за права человека и свободу <…> Такие высказывания противозаконны и свидетельствуют о двойных стандартах, они должны рассматриваться как грубое вмешательство во внутренние дела КНР", - приводит Центральное телевидение Китая заявление чиновника, сделанное в ответ на критические отзывы со стороны спикера Палаты представителей Конгресса США Нэнси Пелоси (демократ), лидера республиканского большинства в Сенате Митча Макконнелла, сенатора-республиканца Марко Рубио.

Представитель ВСНП подчеркнул, что закон должен жестко наказывать преступников, своими радикальными действиями подрывающих стабильность в Гонконге. Он отметил, что большинство гонконгцев осуждает такое поведение зачинщиков беспорядков и никакие внешние силы не смогут изменить точку зрения подавляющей части населения этого специального административного района.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.