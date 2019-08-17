СМИ: в Гонконге полицейские начали разгонять демонстрантов

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 17 августа. /ТАСС/. Вооруженные щитами и резиновыми дубинками группы полицейских в Гонконге в субботу вечером выдвинулись для разгона демонстрантов в материковой части города. Об этом сообщает в прямом эфире местное телевидение.

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Тысячи одетых в черное оппозиционеров собрались в районах Тогуайвань и Хун Хом. Однако часть продемократических активистов сошла с маршрутов шествия и выдвинулась в кварталы Принс Эдвард и Монгкок, где они начали осаждать полицейский участок, слепить полицейских лазерными указками и перекрывать улицы.

В настоящее время сотрудники правоохранительных органов сместили демонстрантов с крупной улицы Нэтан-роуд в прилегающие переулки.

В субботу в разных районах Гонконга проводятся очередные антиправительственные акции протеста. В некоторых кварталах шествия не были санкционированы.

Тысячи проправительственных активистов провели в центре города крупный патриотический митинг в поддержку властей и полиции. Участники акции держали китайские флаги, спели гимн и выступили с осуждением радикальных активистов за творимые ими провокации, насилие и беспорядки.

На открытой площадке близ набережной в парке Тамар была установлена сцена с большим экраном, на котором показали кадры актов вандализма, совершенных сторонниками продемократических сил за последние недели, включая штурм парламента и осквернение национального герба. Мероприятие организовано организацией "Альянс защиты Гонконга" и собрало, как утверждается, до 476 тыс. человек.

Более двух месяцев назад в Гонконге вспыхнули массовые протесты против инициированного местными властями законопроекта, который направлен на то, чтобы наладить механизм выдачи из Гонконга в материковый Китай для судебного преследования лиц, подозреваемых в нарушении законов КНР или находящихся в розыске. Под давлением общественности глава местной администрации сняла законопроект с повестки дня, но это не остановило волну протестов.