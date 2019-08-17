МВД Киргизии обнаружило у родственника Атамбаева список расходов на массовые беспорядки

БИШКЕК, 17 августа. /ТАСС/. МВД Киргизии в доме одного из родственников экс-президента страны Алмазбека Атамбаева обнаружило список расходов на организацию его сторонниками массовых беспорядков. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении министерства.

"В ходе обыска были обнаружены листы со списками людей, с указанием населенных пунктов, номерами телефонов, а также обнаружены записи с общими расходами на сумму 2,225 млн сомов ($32 тыс.) и $318 тыс. По предварительным данным, указанные суммы были израсходованы на содержание и финансирование участников митингов и массовых беспорядков", - отмечается в сообщении.

По данным ведомства, эти средства хранились в доме тестя сына Атамбаева. Там же были найдены списки получателей денежных средств. "В настоящее время данные списки тщательно изучаются, и в дальнейшем по ним будет принято законное решение", - отмечает МВД.

Лишенный неприкосновенности Атамбаев был задержан 8 августа в своей резиденции в селе Кой-Таш Чуйской области в ходе продолжавшейся почти сутки спецоперации. Сторонники бывшего главы государства, который неоднократно отвергал все обвинения в свой адрес, оказали сопротивление, во время операции погиб один сотрудник спецназа. За время противостояния за медицинской помощью обратились более 100 человек, в том числе сотрудники милиции.

Президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков заявил, что Атамбаев нарушил конституцию, оказав вооруженное сопротивление силовикам. Суд дал санкцию на арест экс-президента как минимум до 26 августа, и Атамбаев был доставлен в СИЗО Государственного комитета национальной безопасности Киргизии.

Бывшему президенту вручено уведомление в подозрении в применении насилия в отношении сотрудников правоохранительных органов, организации массовых беспорядков, организации убийства, организации покушения на убийство, организации захвата заложников, коррупции при незаконном освобождении из заключения криминального авторитета Азиза Батукаева, коррупции при реконструкции ТЭЦ Бишкека, незаконной сделке со зданием промышленной группы "Форум" в Бишкеке и незаконном получении земельного участка в селе Кой-Таш.