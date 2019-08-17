AFP: Джонсон может встретиться с Макроном на следующей неделе

ПАРИЖ, 17 августа. /ТАСС/. Британский премьер Борис Джонсон может прибыть на следующей неделе в Париж, чтобы встретиться с президентом Франции Эмманюэлем Макроном. Об этом сообщает Agence France-Presse (AFP) с со ссылкой на дипломатические источники.

Дата поездки пока не называется. Предположительно, главной темой переговоров станет выход Великобритании из ЕС (Brexit), запланированный на 31 октября.

Газета The Guardian утверждает, что новый британский премьер отправится в Париж уже во вторник. По информации издания, он планирует обсудить Brexit и с канцлером ФРГ Ангелой Меркель в среду (во время поездки в Берлин). 16 августа официальный представитель кабинета министров ФРГ Штеффен Зайберт подтвердил информацию о готовящейся встрече.