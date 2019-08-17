ВС Китая выразили готовность вместе с армией КНДР обеспечивать мир в регионе

ПЕКИН, 17 августа. /ТАСС/. Вооруженные силы (ВС) Китая готовы совместно с войсками КНДР предпринимать усилия по обеспечению мира и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Об этом заявил в субботу заместитель председателя Центрального военного совета КНР Чжан Юся в ходе встречи с начальником главного политического управления Корейской народной армии (КНА) Ким Су Гилем.

"Китайские ВС готовы действовать заодно с КНДР в одном направлении, реализовывать на практике важный консенсус, которого достигли лидеры наших стран, - приводит его слова официальная страница китайского оборонного ведомства в социальной сети WeChat. - Мы стремимся к усилению взаимодействия по случаю 70-й годовщины установления совместных дипломатических отношений, к активизации диалога, взаимной поддержке, продвижению сотрудничества, укреплению и развитию наших межгосударственных контактов, готовы вносить обоюдный вклад в поддержание мира и стабильности в регионе".

По словам Чжан Юся, китайская сторона будет неизменно придерживаться стратегии, направленной на развитие прочных дружественных отношений с Пхеньяном.

Ким Су Гиль подчеркнул, что КНДР заинтересована в обмене опытом с КНР, в развитии северокорейско-китайских межармейских отношений и непрерывном укреплении добрососедских контактов с Пекином.