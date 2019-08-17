СМИ: индийский солдат убит при обстреле с пакистанской стороны в Джамму и Кашмире

НЬЮ-ДЕЛИ, 17 августа. /ТАСС/. Военнослужащий сухопутных войск Индии погиб при обстреле с подконтрольной Пакистану части спорного Кашмира. Как сообщает телеканал NDTV, обстрел начался утром в субботу с применением минометов и стрелкового оружия.

По этой информации, перестрелка произошла в округе Раджаури на юго-западе союзной территории Джамму и Кашмир. В ответ индийские военнослужащие также открыли огонь. О потерях на пакистанской стороне пока ничего не известно, указывает телеканал.

Сообщение о перестрелке на линии контроля, разделяющей стороны в Кашмире, пришло через два дня после того, как в минувший четверг Пакистан распространил информацию, что по меньшей мере пятеро индийских солдат и трое пакистанских военных были убиты в ходе перестрелки. Индия тогда опровергла эти сообщения, назвав данные о гибели индийцев "безосновательными и выдуманными".

Территория древнего княжества Кашмир остается предметом спора между Индией и Пакистаном с 1947 года, когда Британская Индия, получив независимость, разделилась на два государства по религиозному признаку. На данный момент в регионе нет государственной границы: его территорию разделяет линия контроля. В индийской части активно действуют группировки, выступающие за отделение от страны.

5 августа Нью-Дели объявил о решении упразднить штат Джамму и Кашмир и создать в этом регионе две союзные территории (административные единицы, имеющие меньше прав, чем штат) Джамму и Кашмир и Ладакх. С этой целью парламент утвердил отмену 370-й статьи конституции, которая наделяла штат особым статусом. Исламабад резко осудил такое решение.