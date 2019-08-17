Заседание Совета Безопасности по Сирии вновь перенесли из-за здоровья спецпосланника ООН

ООН, 17 августа. /ТАСС/. Ежемесячное заседание Совета Безопасности ООН по политическому урегулированию в Сирии, запланированное на 19 августа, было отменено из-за состояния здоровья спецпосланника генсека ООН Гейра Педерсена. Об этом сообщил в субботу ТАСС источник во всемирной организации.

"В понедельник заседание не состоится", - сказал он. В июле в офисе спецпосланника заявили о том, что Педерсен получил травму глаза и проходит лечение, в связи с чем не сможет принять участие в заседании Совбеза и других встречах. Собеседник ТАСС подтвердил, что причина отмены заседания Совбеза в августе та же, что и в июле.

В то же время, как сообщил источник, 20 августа состоится заседание Совбеза высокого уровня по ситуации на Ближнем Востоке, в котором примет участие госсекретарь США Майкл Помпео.