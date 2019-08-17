СМИ: Судан празднует подписание документов о переходном периоде

КАИР, 17 августа. /ТАСС/. Суданцы празднуют на улицах Хартума подписание переходным Военным советом и ключевой оппозиционной силой страны альянсом "За свободу и перемены" основных политических документов - конституционной декларации и соглашения о переходном периоде. Об этом сообщил в субботу телеканал Al-Hadath .

Торжественная церемония заключения политических соглашений состоялась ранее в Хартуме в присутствии большого числа иностранных гостей из арабских и африканских государств, а также представителей ЕС и Африканского союза. Как заявил председатель комиссии Афросоюза Муса Факи Махамат, "заключение соглашений - это ответ на чаяния и требования народа".

По словам бессменного главы старейшей оппозиционной партии Судана "Аль-Умма" ("Нация") Садыка аль-Махди, "эти документы являются важнейшим шагом на пути к переходу страны к гражданскому правлению и являются историческими".

Достижению договоренностей предшествовали месяцы трудных переговоров между сторонами, которые из-за постоянно возникающих противоречий регулярно заходили в тупик и вылились в итоге в глубокий политический кризис в стране. Армия и оппозиция обвиняли друг друга в попытках узурпации власти и неспособности вести адекватный диалог. В конечном итоге при посредничестве Эфиопии и Африканского союза сторонам удалось, наконец, договориться и выработать взаимоприемлемую формулу управления.

Конституционная декларация, парафированная сторонами 3 августа, определяет основные принципы переходного периода в стране и является основной законодательной базой для постепенной передачи власти от военных гражданским силам. В документе прописаны основные органы власти и принципы взаимодействия между ними. Подписан также окончательный проект согласованного 17 июля Соглашения о переходном периоде.

Одним из ключевых положений документов является создание управляющего Суверенного совета, который будет состоять из 11 представителей. В его состав войдут пять человек от Военного совета, а также пятеро гражданских, которых выберет альянс "За свободу и перемены". Кандидатура еще одного человека должна быть одобрена обеими сторонами. После формирования Суверенного совета, который будет действовать как минимум три года, переходный Военный совет должен быть распущен. Кроме того, уже известна основная кандидатура на пост главы правительства. Все шансы стать премьер-министром имеет экономист, бывший исполнительный секретарь Экономической комиссии ООН для Африки Абдалла Хамдук.