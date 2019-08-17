Неправительственные организации Малайзии призвали отменить суд о крушении Boeing

СИНГАПУР, 17 августа. /ТАСС/. Несколько неправительственных организаций Малайзии призвали отменить намеченный на март будущего года судебный процесс по делу о крушении Boeing на востоке Украины, поскольку остается множество неразрешенных вопросов. Об этом говорится в совместном докладе, котороый представили в субботу в Куала-Лумпуре три организации: "Фонд глобального мира", "Международное движение за справедливый мир" и "Глобальные исследования".

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"Множество вопросов до сих пор не решены", - сказал руководитель "Фонда глобального мира" Чандара Музаффар. "Сейчас первостепенной задачей является отмена судебного заседания, намеченного на март 2020 года", - добавил он. Кроме того, руководитель организации подчеркнул, что "необходимо предпринять другие шаги на случай, если выводы Совместной следственной группой (ССГ) являются ошибочными".

По его словам, малайзийские эксперты призывают "провести новое расследование, учитывая допущенные ССГ ошибки, а также игнорирование определенных доказательств". Одновременно Музаффар указал, что нигде не упоминается об ответственности страны, которая не закрыла воздушное пространство для пролета коммерческих самолетов в зоне боевых действий. Подготовленный доклад в ближайшее время будет передан премьер-министру Малайзии Махатхиру Мохамаду, который, по мнению авторов, "должен незамедлительно провести переговоры с коллегой из Нидерландов Марком Рютте".