СМИ: мятежники-хуситы предлагают Саудовской Аравии прекратить войну в Йемене

ТАСС, 17 августа. Руководство шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы) предлагает Саудовской Аравии прекратить бессмысленную войну в Йемене. С таким заявлением, как передал телеканал Al Mayadeen, выступил в субботу член политбюро движения Мухаммед аль-Бахити.

"Соотношение сил в конфликте изменилось в пользу Йемена, и мы говорим саудовскому королевству, что его интересам отвечает заключение мира", - подчеркнул он. По словам представителя хуситов, "если Эр-Рияд остановит военные действия и отменит блокаду, то силы мятежников больше не станут наносить удары по районам, расположенным в глубине Саудовской Аравии".

В субботу представитель командования вооруженных формирований хуситов генерал Яхья Сариа сообщил "о крупнейшей операции, проведенной против Саудовской Аравии после начала агрессии в 2015 году". По его словам, в ходе атаки, предпринятой с помощью беспилотников, были нанесены удары по объектам на нефтяном месторождении Шейба, принадлежащем государственной компании Саудовской Аравии Saudi Aramco. Оно расположено в 10 км от границы с ОАЭ в пустыне Руб-эль-Хали. По словам генерала, в этом районе находится нефтеперерабатывающий завод и стратегическое хранилище объемом 1 млрд баррелей нефти. "Это атака стала законным ответом на преступления, которые продолжают творить на йеменской земле силы аравийской коалиции", - заявил Сариа.

Согласно заявлению источника агентства Reuters в саудовской нефтяной отрасли, удары беспилотников имели ограниченный эффект, в результате нападения возник небольшой пожар на газоперерабатывающем заводе, который был быстро локализован.

Тем не менее министр энергетики, промышленности и минеральных ресурсов Саудовской Аравии Халед бен Абдель Азиз аль-Фалех заявил, что "нападение на нефтяные объекты Saudi Aramco преследовало цель сорвать глобальные поставки сырья". По словам министра, диверсии хуситов угрожают стабильности мировой экономики.

Конфликт в Йемене продолжается с августа 2014 года. Военная конфронтация усилилась после вторжения в страну в марте 2015 года сил коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, которая выступила на стороне войск президента республики Абд Раббо Мансура Хади.