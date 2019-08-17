Радикалы из сектора Газа выпустили три ракеты по Израилю

ТЕЛЬ-АВИВ, 17 августа. /ТАСС/. Палестинские радикалы из сектора Газа выпустили в субботу три ракеты по израильской территории, две из них были перехвачены системой ПВО. Об этом сообщила пресс-служба Армии обороны Израиля.

"Засечены запуски трех ракет из сектора Газа по израильской территории. Две из них перехвачены системой ПВО "Железный купол", - говорится в распространенном военными заявлении. Ранее пресс-служба проинформировала, что сирены воздушной тревоги сработали в субботу в прилегающих к сектору Газа районах на юге Израиля - городе Сдерот, селении Ибим, кибуцах Гевим и Нир-Ам.

Палестинские радикалы из сектора Газа в пятницу вечером выпустили по израильской территории ракету, которая была перехвачена системой "Железный купол". В ответ в субботу утром израильские истребители поразили два объекта радикального движения ХАМАС в северной части палестинского приморского анклава.