Вучич пригласил Шойгу в Белград, чтобы оценить развитие сербской армии

КУБИНКА /Московская область/, 17 августа. /ТАСС/. Президент Сербии Александар Вучич передал министру обороны РФ генералу армии Сергею Шойгу приглашение посетить Белград, чтобы оценить достижения сербской армии.

"Наш президент и верховный главнокомандующий Александар Вучич передает вам самые теплые приветствия и его личное приглашение приехать в Белград, в Сербию, чтобы лично увидеть, как ушла вперед армия Сербии благодаря вашему личному участию, стала более боеспособной", - сказал министр обороны Сербии Александар Вулин в субботу на встрече с Шойгу.

Вулин выразил мнение, что "чем боеспособнее армия Сербии, тем будет больше мира на Балканах".

"Как вам известно, Сербия в военном смысле - нейтральное государство, она такой и будет оставаться. Пока страной руководит президент Вучич, она не будет членом НАТО, она сама будет выбирать друзей и принимать решения, как ей поступать", - озвучил он позицию государства.