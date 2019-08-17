Трамп обсудил с Трюдо ситуацию с арестованными в Китае канадцами

ВАШИНГТОН, 17 августа. /ТАСС/. Президент США Дональд Трамп и премьер-министр Канады Джастин Трюдо провели в пятницу телефонный разговор и обсудили арест двух канадских граждан в Китае. Об этом говорится в распространенном в субботу сообщении заместителя пресс-секретаря Белого дома Хогана Гидли.

"Вчера президент Дональд Трамп провел телефонный разговор с премьер-министром Канады Джастином Трюдо, чтобы обсудить важные вопросы, касающиеся двух стран, в том числе историческое Соглашение Соединенных Штатов, Мексики и Канады. Лидеры двух стран поговорили о предстоящем саммите G7, а также о тенденциях развития мировой экономики и состоянии экономик Соединенных Штатов и Канады. Они также обсудили необходимость соблюдения верховенства закона и неправомерное задержание Китаем двух канадских граждан", - отмечается в заявлении.

В декабре 2018 года между Оттавой и Пекином возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу. Она была задержана 1 декабря в аэропорту Ванкувера канадскими правоохранительными органами по отдельному запросу об экстрадиции прокуратуры Восточного округа Нью-Йорка в связи с обвинением в нарушении американских торговых санкций против Ирана. 11 декабря суд выпустил Мэн Ваньчжоу под залог, разрешив проживать в ванкуверском доме ее мужа до окончательного решения об экстрадиции.

Вскоре власти КНР задержали в Пекине бывшего канадского дипломата, сотрудника НПО "Международная кризисная группа" Майкла Коврига, а затем сообщили о задержании канадского гражданина Майкла Спэйвора. Последний является главой международной неправительственной организации Paektu Cultural Exchange, которая устраивает туристические поездки в КНДР и проводит в этой стране хоккейные матчи. Оба канадских гражданина обвиняются в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. В мае Ковриг и Спэйвор были отправлены под арест.